← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.03.2021
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В Перми открылась ярмарка «Регионы России»
Каждый хрустальный бокал из знаменитого города Гусь-Хрустальный имеет свой неповторимый звук. На ярмарке поделились секретом, что такой эффект – это ручная работа, и одинаковых по звучанию бокалов не бывает.
На выставке «Регионы России» можно встреть ещё одну гордость страны – вологодский лён. Экологичный материал применяется не только в производстве одежды, но и спальных принадлежностей.
Дополнить образ помогут и различные аксессуары – авторские украшения, сумки, шляпы, зонты. Есть и полезные вещи. Чудо-тёрка, которая на раз справляется с овощами.
В продуктовом секторе – сладости, специи, орехи и сухофрукты, сыры, молочная продукция, а также морские деликатесы и мясные изделия.
Многообразие товаров со всех уголков России и не только представлено на Пермской ярмарке до конца недели.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.03.2021
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