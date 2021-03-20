В Перми открылась ярмарка «Регионы России»

Почему хрустальный звон из Гусь-Хрустального неповторим, и в чем преимущества монгольской шерсти и вологодского льна, узнают гости ярмарки «Регионы России», которая открылась в Перми.Каждый хрустальный бокал из знаменитого города Гусь-Хрустальный имеет свой неповторимый звук. На ярмарке поделились секретом, что такой эффект – это ручная работа, и одинаковых по звучанию бокалов не бывает.На выставке «Регионы России» можно встреть ещё одну гордость страны – вологодский лён. Экологичный материал применяется не только в производстве одежды, но и спальных принадлежностей.Дополнить образ помогут и различные аксессуары – авторские украшения, сумки, шляпы, зонты. Есть и полезные вещи. Чудо-тёрка, которая на раз справляется с овощами.В продуктовом секторе – сладости, специи, орехи и сухофрукты, сыры, молочная продукция, а также морские деликатесы и мясные изделия.Многообразие товаров со всех уголков России и не только представлено на Пермской ярмарке до конца недели.