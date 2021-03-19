← В ГИБДД рассказали об изменениях в экзаменах на водительские права
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.03.2021
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВ СетиВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
← В ГИБДД рассказали об изменениях в экзаменах на водительские права
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
20.03.2021 в 11:00
19.03.2021 в 17:00
19.03.2021 в 09:00
17.03.2021 в 10:37
17.03.2021 в 08:40
20.03.2021 в 09:30
16.03.2021 в 16:14
16.03.2021 в 12:55
15.03.2021 в 11:58
09.03.2021 в 13:40
В Перми краевые власти заявили о строительстве школы с двумя бассейнами
Губернатор Прикамья оценил отдачу от государственных субсидий в сельское хозяйство региона
В Перми открылась ярмарка «Регионы России»
В широкий прокат вышел семейный фильм «Пальма»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.03.2021
В ГИБДД рассказали об изменениях в экзаменах на водительские права
Энергетики советуют задуматься об энергоэффективности своего дома
«Сад поэта. Взаимодействие»: на заводе им. Шпагина представили звучащие арт-объекты
Угроза сверху. Врио главы Перми отменил выходные для глав районов после гибели женщины от схода снега с крыши
Сельские забавы: в Перми устроили дартс редиской и боулинг тыквами
Пермяк приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство бизнесмена и его жены в 2009 году
В Перми наградили лучших сотрудников Водоканала
Срочный ремонт: краевой онкодиспансер без горячей воды не останется
Видеонаблюдение поможет общаться с домашним питомцем удаленно
"Порождайте отношения и на почве отношений будет у вас понимание..." Речь пермяка, обвиняемого в серии преступлений, может превратиться в очередной интернет-мем
Забавное видео из зоопарка: белая медведица предприняла попытку бегства
"Так это Пермь"? В соцсетях появилось видео, как тракторист перевозит в ковше людей через лужу
На что потратим бюджетные миллиарды?
В Перми прокуратура проводит проверки из-за травмирования граждан наледью с крыш
Возбуждено уголовное дело по факту пожара в Добрянском районе, где погибли 4 человека
По факту гибели пенсионерки в результате падения снега с крыши возбуждено уголовное дело
Предложено 4 варианта размещения стелы «Пермь - город трудовой доблести»
Нам здесь жить: пермяки смогут проголосовать за объекты благоустройства
12 голосов «за», 0 «против»: как выбирали претендентов на пост главы Перми
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В ГИБДД рассказали об изменениях в экзаменах на водительские права
Угроза сверху. Врио главы Перми отменил выходные для глав районов после гибели женщины от схода снега с крыши
Сельские забавы: в Перми устроили дартс редиской и боулинг тыквами
Пермяк приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство бизнесмена и его жены в 2009 году
В Перми наградили лучших сотрудников Водоканала
Срочный ремонт: краевой онкодиспансер без горячей воды не останется
Видеонаблюдение поможет общаться с домашним питомцем удаленно
"Порождайте отношения и на почве отношений будет у вас понимание..." Речь пермяка, обвиняемого в серии преступлений, может превратиться в очередной интернет-мем
Забавное видео из зоопарка: белая медведица предприняла попытку бегства
"Так это Пермь"? В соцсетях появилось видео, как тракторист перевозит в ковше людей через лужу
Добавить комментарий: