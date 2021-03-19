В ГИБДД рассказали об изменениях в экзаменах на водительские права

1 апреля текущего года в силу вступает постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2019 г. № 1734 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской федерации по вопросам допуска граждан к управлению транспортными средствами».Как сообщили в ГУ МВД Росси по Пермскому краю, главной целью нового регламента является упразднение экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством. Оценка готовности кандидатов в водители управления транспортным средством будет осуществляться в рамках одного практического экзамена. Это коснётся сдающих на категории «B», «C», «D», «BE», «CE» и «DE», а также подкатегории «C1», «D1», «C1E» и «D1E». Экзамен станет короче: испытания на площадке в автошколе и город объединят в один этап, на который кандидат в водители потратит не более 30 минут. Начинать выполнение задания нужно строго по команде сотрудника ГИБДД, после того как тот начнет аудио- и видеозапись процесса и проверит на камеру все необходимые документы.Соответственно, больше не будет утвержденных маршрутов экзаменов, что не даст возможности кандидатам в водители практиковаться только на определенном маршруте. Устанавливается лишь перечень дорог и территорий, на которых проводятся практические экзамены. По новым правилам маршруты будут свободными - определяются лишь границы квартала, в рамках которого курсант будет двигаться, выполняя необходимый перечень упражнений и заданий.Для тех, кто собирается получать водительское удостоверение на мопед, мотоцикл, практический экзамен по-прежнему будет проводиться на закрытой площадке.Также, изменится система оценки: например, за разговор по телефону за рулем или не пристёгнутый ремень экзамен могут остановить. Всего кандидат в водители может получить не более пяти штрафных баллов. Все ошибки будут разделены на категории, за которые даются по одному, два или три штрафных балла. Кроме того, включен перечень грубых ошибок, при совершении которых экзамен сразу завершится. Для получения положительной оценки кандидату в водители необходимо продемонстрировать навыки безопасного управления транспортным средством в условиях реальной дорожной обстановки, набрав при этом, как и ранее, менее 5 штрафных баллов.С целью повышения объективности проведения практического экзамена включена возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. В качестве таковых могут выступить, например, другие кандидаты в водители, ожидающие своей очереди на экзамен, представители общественных организаций, автошкол.