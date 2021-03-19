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Видеонаблюдение поможет общаться с домашним питомцем удаленно
У хозяйки четырех псов Анастасии Кривошеевой всегда есть вещественные доказательства: видеокамера от «Ростелекома» позволяет следить за домом круглосуточно изо всех уголков мира.
Анастасия Кривошеева: "Иногда включаю, а там лесенку мою грызут".Отслеживать события в доме позволяет мобильное приложение «Умный дом». Изображение с камер транслируются в режиме реального времени, а видео сохраняется в облачном хранилище. При помощи оборудования абонент может не только наблюдать за проказами питомцев, но и влиять на ситуацию.Подключить камеру сможет даже ребёнок. Необходимо только иметь доступ в интернет. Приложение оповещает владельца о любых изменениях, зафиксированных на устройстве: движение в кадре, посторонние звуки или перекрытие обзора.
Анастасия Кривошеева: "Я когда уезжаю, все равно опасно их оставлять таких маленьких. Или он что-то сгрызет, возьмет в рот неподобающее. Я могу в телефон крикнуть «Булат, фу!» и он уже успокаивается, отходит".По итогам 2020 года «Ростелеком» лидирует в сегменте облачного домашнего видеонаблюдения. За время пандемии спрос на такие услуги вырос на 80 процентов в Пермском крае.
Анна Сюзёва, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Мы обеспечиваем возможность нашим пользователям круглосуточно получить консультацию в нашей технической поддержке. Камера оборудована инфракрасной подсветкой для съемки в ночное время".Видео в высоком разрешении. Поэтому наблюдать можно и за более мелкими домашними животными и птицами.
Что касается семьи Кривошеевых, Анастасия поставила в доме дополнительные камеры. Теперь шалости четвероногих точно не останутся незамеченными.
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