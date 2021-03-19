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"Порождайте отношения и на почве отношений будет у вас понимание..." Речь пермяка, обвиняемого в серии преступлений, может превратиться в очередной интернет-мем
Так, в ноябре прошлого года он напал на водителя, которого попросил довезти до магазина. Как только они сели в машину, мужчина достал предмет, похожий на нож, и, угрожая им, забрал телефон и 2 тысячи рублей. При этом налетчик отрезал потерпевшему пучок волос, поранив кожу головы. Опасаясь за свою жизнь, молодой человек выскочил из автомобиля.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в дерзком преступлении. Им оказался житель Перми 1986 года рождения. Помимо этого преступления, полицейские установили причастность фигуранта к краже мобильного телефона в салоне сотовой связи, а также к совершению грабежа.
Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю опубликовала видео из зала суда, где обвиняемому задают вопрос "Как вы можете себя охарактеризовать"? Ответ мужчины по "замысловатости" не уступает монологу героя вирусного видео «Идущий к реке».
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