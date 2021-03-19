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Срочный ремонт: краевой онкодиспансер без горячей воды не останется
Елена Опацкая, мастер производственного участка «Пермской сетевой компании»: "Мы сейчас отправим клапан регулировочный в цех, нам там его отремонтируют и в ближайшее время вернут, и мы его обратно поставим . Клапан автоматики нужен для того, чтобы всегда поддерживал температуру горячей воды 62-65 градусов, на потребителя».
ЦТП №42 снабжает теплом и горячей водой не только больничный городок, в котором расположены сам диспансер, поликлиника, лаборатории и вспомогательные службы, а также один жилой дом. Учитывая большую социальную значимость, ремонт неисправного клапана был назначен сразу же, как только обнаружилась поломка. Пока прибор находится на ремонте, контролировать температуру поступающей в краны горячей воды будут сотрудники ЦТП при помощи дублирующих ручных задвижек.
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