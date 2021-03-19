Срочный ремонт: краевой онкодиспансер без горячей воды не останется

На центральном тепловом пункте на улице Баумана специалисты ПСК проводят замену клапана автоматики контура горячего водоснабжения. Сбой узла был замечен дежурным сотрудником. Главный теплопотребитель ЦТП – пермский краевой онкологический диспансер. Чтобы горячая вода бесперебойно поставлялась сотрудникам и пациентам больничного городка, теплопункт тут же перевели в ручной режим управления, а клапан демонтировали. Для этого пункт пришлось временно отключить от теплоцентрали. Но работы продлились всего 40 минут, так что в диспансере скорее всего никто ничего не заметил, хотя всех предупреждали.

Елена Опацкая, мастер производственного участка «Пермской сетевой компании»: "Мы сейчас отправим клапан регулировочный в цех, нам там его отремонтируют и в ближайшее время вернут, и мы его обратно поставим . Клапан автоматики нужен для того, чтобы всегда поддерживал температуру горячей воды 62-65 градусов, на потребителя».

ЦТП №42 снабжает теплом и горячей водой не только больничный городок, в котором расположены сам диспансер, поликлиника, лаборатории и вспомогательные службы, а также один жилой дом. Учитывая большую социальную значимость, ремонт неисправного клапана был назначен сразу же, как только обнаружилась поломка. Пока прибор находится на ремонте, контролировать температуру поступающей в краны горячей воды будут сотрудники ЦТП при помощи дублирующих ручных задвижек.