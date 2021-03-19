На что потратим бюджетные миллиарды?

На заседании регионального Законодательного собрания депутаты приняли изменения в бюджет. Парламентарии в рамках двух чтений перераспределили 4,5 млрд рублей. Деньги в первую очередь пойдут на развитие здравоохранения, образования и социальную поддержку граждан. На строительство в территориях больниц, поликлиник и сельских врачебных амбулаторий предусмотрено 796 млн. рублей. Еще более 100 миллионов потратят на оснащение школ и детских садов. Более чем на 600 миллионов рублей увеличатся расходы на дорожное строительство.Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Были рассмотрены и внесены поправки во все 13 государственных программ и почти по всем направлениям. Почему? Потому что Пермский край нуждается в новых школах, детских садах. Запланировано строительство инфраструктурных дорожных объектов, речь идет и о Северном обходе, Восточном обходе, дороге «Пермь-Березники», это очень важно для наших северян".Еще около 175 миллионов будут направлены в образование, на повышение зарплат педагогов, чтобы довести уровень до средней по региону. Одним из ожидаемых пунктом повестки пленарного заседания стало продление льгот для тех, кто использует упрощенную систему налогообложения до конца этого года. Для предприятий, особенно пострадавших от коронавируса, ставки снижены с 6 до 1 процента по режиму «Доходы», с 15 до 5 % по режиму «Доходы минус расходы».Между первым и вторым чтением законопроекта депутат Роман Водянов внес поправку, расширяющую перечень льготных категорий предпринимателей. К общественному питанию, гостиничному бизнесу, торговле непродовольственными товарами добавилась еще и вся туристическая отрасль. Депутаты в итоге поправку поддержали.Роман Водянов, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Мы все с вами понимаем, что у каждого из предпринимателей есть семьи, дети, сотрудники, за которых предприниматели также несут ответственность, в том числе и к нам в региональное отделение «Опоры России» за это время поступало множество обращений с просьбой оказать помощь и поддержку. И большая часть таких обращений как раз и была от предпринимателей из сферы туризма и отдыха".