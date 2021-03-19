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"Так это Пермь"? В соцсетях появилось видео, как тракторист перевозит в ковше людей через лужу
"Вода была по колено, но умные бабушки придумали выход! Они обратились к трактористу, который воспользовался ковшом и помог справиться с проблемой", - сообщает автор видео.
В комментариях пользователи хвалят тракториста, пришедшего на помощь людям, но переживают, что благой поступок может обернуться для него проблемами.
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