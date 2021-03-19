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В Перми прокуратура проводит проверки из-за травмирования граждан наледью с крыш
"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности управляющих организаций, собственников зданий, строений, сооружений при бездействии по очистке от снега и наледи кровли и фасадов, а также полноты мер, принимаемых контролирующими органами", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Напомним, накануне в Дзержинском районе Перми на женщину упал снег. От полученных травм она скончалась на месте до приезда скорой помощи. Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой Дзержинского района.
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