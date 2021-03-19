Возбуждено уголовное дело по факту пожара в Добрянском районе, где погибли 4 человека

Сегодня ночью произошло возгорание деревянного жилого двухквартирного дома, расположенного в селе Перемское Добрянского городского округа. Во время тушения пожара в жилой части дома были обнаружены тела мужчины - 1990 года рождения, женщины – 1993 года рождения, и их двоих детей 2017 и 2020 годов рождения, с признаками воздействия открытого пламени. Спастись удалось 7-летней девочке. Сейчас с ней работают психологи, сообщили в министерстве территориальной безопасности Прикамья.По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двух и более лицам)."При осмотре тел на месте, проведенном следователем с участием судебно-медицинского эксперта, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено. В настоящее время проведен осмотр места происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники, назначены необходимые судебные экспертизы для установления причины смерти погибших и произошедшего пожара. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.Расследование уголовного дела взято под личный контроль руководителя следственного управления.