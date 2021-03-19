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Возбуждено уголовное дело по факту пожара в Добрянском районе, где погибли 4 человека
По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двух и более лицам).
"При осмотре тел на месте, проведенном следователем с участием судебно-медицинского эксперта, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено. В настоящее время проведен осмотр места происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники, назначены необходимые судебные экспертизы для установления причины смерти погибших и произошедшего пожара. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Расследование уголовного дела взято под личный контроль руководителя следственного управления.
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