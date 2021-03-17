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Минстрой Прикамья пояснил, какие гаражи демонтирует в микрорайоне Разгуляй
"С этими гражданами ранее подписаны Акты об освобождении гаражных боксов под снос. На основании этих документов краевой УКС должен выполнить свое обязательство – снести гаражные боксы и подготовить акты обследования, которые позволят собственникам обратиться в Росреестр за исключением сведений из ЕГРН", - сообщили в министерстве.
Снос гаражей, по которым соглашения не заключены, не планируется - подчеркнули в Минстрое.
Заключение соглашений о демонтаже гаражных боксов и выплате компенсаций с собственниками началось в 2019 году. Из бюджета Пермского края были произведены выплаты 142 собственникам, общая сумма выплат составила 69,6 млн рублей. Размер компенсации определяется на основании Отчета об оценке рыночной стоимости, выполненного Союзом «ПТПП». Сейчас в Адресную инвестиционную программу Пермского края вносятся изменения, предусматривающие продление мероприятий по подготовке территории строительства нового здания театра и благоустройства завода Шпагина на 2021 год. После внесения соответствующих изменений, процесс выплат продолжится.
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