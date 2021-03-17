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Прикамье примет участие в третьем этапе госпрограммы туристического кешбэка
В программе по частичному возврату денежных средств участвуют туры любой стоимости, оплаченные пластиковой или виртуальной картой «Мир». После покупки путешествия или проживания в классифицированной гостинице продолжительностью не менее двух ночей, на карту в течение пяти дней поступит кешбэк. Сумма возврата составит 20% за одну операцию по одной карте, но не более 20 тыс. руб. При этом получить субсидию можно неограниченное количество раз.
По информации ведомства, в третьем этапе программы примут участие все российские регионы, в том числе Прикамье. Как подчеркивают в региональном Министерстве туризма и молодежной политики, край готов к приему туристов со всей страны. Причем каждый путешественник сможет найти здесь отдых по любому из своих предпочтений – регион способен удовлетворить интересы самых разных групп населения.
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