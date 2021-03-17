Люди дела: как тренируется СОБР

Специальный отряд быстрого реагирования регионального управления Росгвардии провёл тренировку, пригласив в качестве зрителей съёмочную группу "Вестей". Бойцы СОБРа провели штурм захваченного условным противником автобуса с заложниками. Огонь ведётся не на поражение, так же, как и взрывы - стрельба отвлекает и дезориентирует противника, в данном случае, условного. В такой ситуации, рассказал Денис - самое главное, действовать чётко, не останавливаясь.Денис, сотрудник СОБР: "Всем одновременно зайти во все точки входа, быстро идентифицировать преступников и задержать".Каждую операцию важно тщательно продумать, распределив роли для каждой группы. Желательно, чтобы всё ограничивалось только учениями, говорят бойцы, но если дело дойдёт до боя - как раз для этого и нужны ежедневные тренировки.Считанные секунды - и бойцы уже внутри автобуса! В этом году пять лет исполняется Росгвардии, специальные отряды быстрого реагирования вошли в её состав. Вообще СОБР ведёт свою историю с начала 90-х, когда надо было дать жёсткий отпор криминальным группировкам, затем добавились командировки на Кавказ.Сергей Черепанов, заместитель начальника Управления Росгвардии по Пермскому краю: "Не отказывались, всегда ехали в эти командировки. Были убитые, были раненые, большинство личного состава награждены государственными наградами".У подразделения свои особенности: личный состав - это офицеры, а численность отряда - информация секретная. Что касается навыков, бойцы их демонстрируют, не открывая лиц и не называя фамилий: работа группой со специальным щитом, снайперская пара. Так же, парой, работают пулемётчики - один поддерживая другого.Василий, сотрудник СОБР: "Должно быть прикрытие - он прикрывает - я перезаряжаюсь, и больше всего мы работаем на подавление. За 6 лет привык, оружие как второе "Я".".Автоматы, пистолеты, пулемёты и гранаты - вещи для собровцев привычные - точно так же, как и работа без оружия. Такие тренировки длятся примерно часа по четыре - отработка приёмов, в том числе против ножа и пистолета.Руслан, сотрудник СОБР: "С ножами, и со всем остальным инструментом мы работаем постоянно, и даже если наши бойцы находятся на выходных днях, они всё равно ходят на тренировки и поддерживают физическую форму".Как в любом подразделении, ведётся статистика - в прошлом году, например, бойцы отряда, кроме того, что задержали 56 подозреваемых в преступлениях, изъяли 25 единиц оружия и более 7 килограммов наркотиков. Чтобы постоянно быть в форме - каждый день спортзал и огневой рубеж.