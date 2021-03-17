Алексей Дёмкин встретился с активистами ТОСов

Тротуары и игровые площадки для частного сектора. Как выглядит обустройство Перми при помощи органов территориального общественного самоуправления - активисты ТОСов встретились с временно исполняющим полномочия главы Перми Алексеем Дёмкиным. Максим Волик, руководитель Лиги председателей ТОС города Перми, показывает, где прошлым летом сделали тротуар на улице Огородникова. Год назад даже чистить от снега нечего было. На фотографиях «до и после» изменения очевидны.Максим Волик, председатель Лиги председателей ТОС: "К Диораме идет дорога, к памятнику архитектуры, и люди ей пользуются, поэтому была необходимость. Также этот тротуар продлевается до многоквартирных домов".Сделать удобной для людей улицу частного сектора удалось благодаря средствам городского бюджета. Также территориальное общественное самоуправление принимает участие в инициативном бюджетировании, где 75% средств – это бюджет края, 25% - городская казна и средства жителей. В 2020 году на уровне Прикамья победили три проекта от краевой столицы. Все заявлены от ТОС. Один из проектов инициативного бюджетирования - ТОС «Кислотные дачи» предложил отремонтировать хоккейную коробку и спортивную площадку лицея №5.О будущих проектах, развитии районов с индивидуальной жилой застройкой, а также экологические вопросы «тосовцы» обсудили на встрече с временно исполняющим полномочия главы Перми Алексеем Дёмкиным.Алексей Дёмкин, временно исполняющий полномочия главы Перми: "Обратный оклик от наших общественников, от ТОСов, от тех людей, которые напрямую взаимодействуют с нашими жителями, они важны, и важно, чтобы вы своевременно доводили информацию. Если возникают напряжения у жителей, пожелания, мы с удовольствием их готовы принимать, чтобы учитывать в нашей работе и реализовывать". С этого года в Перми стартовал новый механизм решения вопросов местного значения - конкурс инициативных проектов. Софинансирование: 95% из бюджета города и 5% - инициативные платежи жителей. В этом году решено поддержать 17 проектов. В качестве примера – обустройство бульвара на улице Советской армии.Ольга Коноплёва, председатель ТОС «Черняевский»: "Когда у нас идёт дополнительное привлечение средств на благоустройство Перми, в частности нашего микрорайона, это очень здорово".После обсуждения с председателями ТОСов города временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин дал поручение профильным департаментам решить вопросы, связанные с озеленением, обратить внимание на содержание спортивных и детских площадок, а также новых пешеходных дорожек в частном секторе. Такие встречи станут постоянными.