Осторожно: на дорогах гололедица

В Перми завершился очный кастинг будущих актёров фильма с рабочим названием «Многотрудная жизнь второгодника Семёнова». Новый сценарий написан по мотивам знаменитой повести Льва Давыдычева о второкласснике Иване Семёнове. Картина не будет продолжением ленты 1966 года, снятой в Перми — заявил режиссёр Антон Богданов. Тем не менее, съёмки также пройдут в краевой столице, главных героев также планируют найти среди местных школьников. Действие будет разворачиваться в наши дни, а основной персонаж повзрослеет — по сценарию, он учится уже не во втором, а в пятом классе. Начать съёмочный процесс создатели фильма намерены в июне.