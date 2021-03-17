На смену оттепели придет 20-градусный мороз
В Перми сегодня наступит оттепель, а после 19 марта вновь похолодает. В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что температура воздуха может опуститься до минус 20 градусов. Так было в 2018 году, во второй половине марта. Синоптики не исключают, что похолодание в конце этой недели будет сильнее, чем прогнозируется.
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