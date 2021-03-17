Инициативное бюджетирование поможет решить проблемы территорий

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В Законодательном собрании прошло совещание по поводу дальнейшей реализации проекта инициативного бюджетирования. Суть его заключается в том, что граждане предлагают идеи для благоустройства и изменения жизни вокруг себя. Проекты могут быть самыми разными, главное, чтобы жители сами поучаствовали в их реализации. 90% всех средств на воплощение идей выделяется из краевого бюджета. В этом году будет реализован 151 проект на общую сумму 154 миллиона рублей. Проекты отбирает комиссия по четко утвержденным критериям. Какие критерии отбора внести на будущий год, решали на совещании.Виктор Плюснин, председатель комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края, член фракции «Единая Россия»: "Самое важное для нас на самом деле - это не отбить желание участвовать. И они должны понимать, да, мы отобрали максимально справедливо, и понимали, что это конкурс, это не просто раздача денежных средств".
На практике сегодня из всех заявленных проектов только половина становятся победителями. Для того чтобы можно было реализовать еще больше проектов, участники совещания предложили ввести дополнительное софинансирование от муниципалитета или увеличить общий объем краевых средств. В качестве дополнительных критериев могут ввести народное голосование на сайте «Управляем вместе» или дать дополнительное преимущество многолетним проектам.
Александр Бойченко, председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края, член фракции «Единая Россия»: "Самое главное - мы смотрим, как создать условия для расширения этой темы. Все больше и больше муниципалитетов включается в этот проект. И учитывая, что у нас есть еще и другие проекты, такие, как по благоустройству у нас есть программа. Конечно, это большое подспорье местным муниципальным образованиям, для того чтобы решать вопросы людей".

Метки: Власть, Деньги, Экономика, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 17.03.2021 в 09:57 в рубрике - Вести Пермь

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