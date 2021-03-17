«В куртке и без штанов»: неадекватного мужчину, пугавшего женщин в лесу, задержали

Появилась информация о задержании мужчины, подозреваемого в нападении на женщину в лесном массиве микрорайона Кислотные дачи. С заявлением она обратилась в полицию. Однако и до того, как делу был дан официальный ход, местные жительницы неоднократно жаловались на появление неадекватного незнакомца. Без лыжных прогулок Елена Инкина жизнь не представляет. Лес рядом с домом, поэтому старается быть на природе как можно чаще. И даже слухи о том, что в окрестностях появился маньяк, её не останавливают.

Елена Инкина: "Много раз говорят, что видели подозрительного мужчину со спущенными штанами. Стоит, улыбается".

Практически каждый житель микрорайона Кислотные дачи слышал эту историю. Мужчина выходит из леса и пугает лыжниц и случайных прохожих своим видом. По словам местных жителей, мужчине холод не помеха. Видели его в одной куртке, без штанов. На голове лыжная балаклава, лица не видно.

Об этом очевидцы написали в социальных сетях. В комментариях к посту другие жители тоже пишут о том, что сталкивались с мужчиной в лесу, другие интересовались, не замерз ли он?

«Вообще, конечно, не до смеха. Совсем люди озверели, у нас пока плохое не случится, никто и не пошевелится что-то предпринять».

«Бедный мужчина, на улице так холодно».

Выходит только к женщинам, всех возрастов. Появляется внезапно из леса и расстегивает перед ними куртку. Первые случаи, вспоминают местные жители, были еще в ноябре прошлого года. Поначалу неизвестный только демонстрировал себя перепуганным очевидцам, за последние дни стал опаснее.

Галина Малькова: "Вчера сказали, что даже душил кого-то, напал на одинокую женщину, душил её, но там другие люди шли, он испугался и убежал".

По словам экспертов, это психологическое заболевание. В такие моменты человек не понимает, что делает, а в весеннее время могут быть особо опасны. Дают советы, как себя защитить.

Людмила Качкаева, психолог: "В этот момент у них сумеречное сознание, они не могут контролировать, в этот момент как алкоголик не может не выпить. Пусть ходят в сопровождении, потому что мужчина вряд ли будет обнажать свой орган, когда рядом идёт спутник".Лыжники тем временем выдвигают свои варианты защиты.

Люция Якупова: "Я с палками, на лыжах, я же хорошо бегаю. Наверно, убегу".

Как стало известно редакции, пострадавшая от нападения женщина, которую мужчина пытался задушить, уже обратилась с заявлением в полицию.

Подозреваемый сегодня был задержан. От подробностей в полиции воздерживаются. Известно только, что мужчина изолирован.