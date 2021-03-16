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Задержан подозреваемый в хищении сотовых телефонов
В ходе личного досмотра у него обнаружили 10 похищенных мобильных телефонов общей стоимостью не менее 250 тысяч рублей. Задержанный дал признательные показания. По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело. Ранее судимому пермяку 1982 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
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