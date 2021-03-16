В Перми задержан подозреваемый в хищении сотовых телефонов на сумму в четверть миллиона рублей. Сигнал о незаконном проникновении в помещение салона сотовой связи в Мотовилихинском районе поступил в полицию ночью. Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии обнаружили, что в павильоне разбито окно, а на прилавках отсутствуют товары. Также стражи порядка обратили внимание на следы крови. Пойдя по ним, правоохранители застигли злоумышленника, задержали его и доставили в отдел полиции.В ходе личного досмотра у него обнаружили 10 похищенных мобильных телефонов общей стоимостью не менее 250 тысяч рублей. Задержанный дал признательные показания. По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело. Ранее судимому пермяку 1982 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.