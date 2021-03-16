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Пермские ювелиры создали коллекцию к международному Дню счастья
Результат можно увидеть в ювелирном магазине «Сереброника». Здесь готовятся к международному Дню счастья, который ежегодно отмечается во всём мире 20 марта.
Андрей Саламатин, коммерческий директор компании «Сереброника»: "Мы решили показать пермякам, насколько «Сереброника» близка к этой теме. У нас много разных коллекций, посвященных теме счастья, но особенность в том, что серебро предназначено самой природой для счастья – это чистый, искренний и звонкий металл".
Ювелирный стилист Никита Иванов считает, что начать знакомство с благородным металлом можно с магнитов счастья. Никита Иванов, ювелирный стилист: "Древняя традиция окружать себя талисманами и амулетами. Вот магниты счастья: талисманы и серебряные сувениры. Для полного счастья, здоровья, любви, для благополучия, молодости и денег. Пусть ваше счастье всегда будет полным".
Серебро окутано мифами и легендами. Серебряные пуговицы счастья рунические и самоцветные не просто оригинальный подарок. В древние времена пуговица служила защитой от злых сил. Ну а для полного счастья подойдет новая коллекция Пермских символов счастья.Екатерина Данчик, директор розничной сети ювелирных магазинов «Сереброника»: "Счастье здесь. Это легендарная коллекция, счастье не надо откладывать в долгий ящик. Будьте счастливыми здесь и сейчас. Счастье здесь, счастье на ушках, счастье на пальчиках, счастье в сердце!"
Кварцы, цитрин, берилл, уральские изумруды – эти и многие другие драгоценные камни составляют основу бренда «Сила природы».
Дарья Исаева, дизайнер бренда «Сила Природы»: "Самоцвет – это драгоценная подсказка природой о том, как женщине стать счастливой. На примере украшения «шипы и розы» мы можем наблюдать, что женщина может быть нежная как цветок и не забывать о том, что у неё есть иголочки". Ювелиры уверены, что пермяки по-особенному относятся к теме счастья.
Не исключено, что если прямо сейчас провести опрос, где искать счастье, то ответ: здесь, в Перми. Надпись стала визитной карточкой краевой столицы и не удивительно, что сюда приедут гости-покупатели со всей страны.
В названии ювелирных коллекций часто упоминается слово «счастье», но дело даже не в том, главное – свою миссию пермские мастера видят в том, чтобы их украшения делали женщин счастливыми, особенно в международный День счастья.
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