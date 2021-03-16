Накануне у православных христиан начался Великий пост. Держать его придется до 1 мая - кануна Пасхи. В ближайшие 40 дней верующие должны по возможности воздержаться от мясной и молочной пищи. Свои коррективы внесла пандемия коронавируса.Елена Филимонова, преподаватель пермского торгово- технологического колледжа, объясняет студентам, как правильно шинковать луковицу. Это важнейшая овощная культура русской кухни, включая раздел постный стол.Елена Филимонова, преподаватель ГБПОУ «Пермский торгово- технологический колледж»: "Например, такое забытое русское блюдо- репа фаршированная. Берёте репу, обрабатываете, очищаете, делаете углубление, слегка её подвариваете, морковь пассированная, лук пассированный, фаршируете эту репу и запекаете в жарочном шкафу".Чтобы достойно и правильно встретить Пасху - центральное событие в православии - верующие постятся. Традиционно в эти 7 недель к ним присоединяются и люди не особенно воцерковлённые, воспринимая ограничения в питании как диету.Алексей Аникеев, студент ГБПОУ «Пермский торгово- технологический колледж»: "Порой соблюдаю, потому что, я активно занимаюсь спортом. И я считаю это необходимо- держать себя в тонусе. Иногда надо давать организму иные нагрузки, в том числе и в питании".Начинается Великий пост с 3-х самых строгих дней. Это понятно и с житейской точки зрения - необходимо разгрузить организм после жирной масленичной недели. Далее чередуются дни сухоядения - потребления сырой растительной пищи, и горячей - варёной. В меню рыбного ресторана «Форшмак» так называемые постные блюда есть всегда. Это, например, суп из белых грибов.Сергей Рыбаков, владелец ресторана «Форшмак»: "Крем- суп из тыквы, много гарниров, которые практически все подходят для постного стола: картофель, булгур с овощами, чечевица".Даже в православии держать строгий пост под силу не каждому. Послабления за столом разрешают беременным и кормящим, детям до 7 лет, пожилым и с хроническими заболеваниями, а также путешественникам и работникам тяжелого труда. В этом году список расширили люди, перенёсшие КОВИД.Наталья Корягина, главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края, профессор: "Более 50 % наших пациентов имеют постковидные осложнения. Затяжное течение новой коронавирусной инфекции и постковидный хвост более 12 недель от начала инфекции. Сейчас жалобы основные к участковому терапевту- это наличие мозгового тумана, выраженной слабости, астенизации- именно этим пациентам мы рекомендуем физическую реабилитацию. Не ограничивать питательные продукты, особенно белки". А именно мясо, яйца, молоко возглавляют «запрещённый» список Великого поста. Если же медицинских показаний нет, помочь организму добрать растительный белок помогут маринованные, квашенные и солёные овощи; орехи, грибы, фрукты и семена. Разнообразят стол всевозможные каши и хлеб грубого помола. А потребность в сладком можно восполнять халвой, козинаками, и конечно, мёдом.Великий пост не ограничивается только регламентом питания. Переживать период перехода от зимы к весне нужно с добрыми помыслами и благими делами. Воздерживаться от дурных привычек, не злословить и не лениться. Как мы понимаем, данный свод правил применим к людям с любой группой здоровья.