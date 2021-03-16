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"Представлялся сыном, попавшим в беду". В Прикамье будут судить двух мошенников
Установлено, что мужчина, отбывающий наказание в местах лишения свободы, и его знакомый, проживающий в Чусовом, договорились обманным путем похищать денежные средства граждан. При этом один из них исполнял роль родственника потерпевшего и сотрудника полиции по телефону, а другой забирал деньги.
"Реализуя свой преступный умысел, злоумышленник путем случайного набора номеров позвонил на стационарный телефон. Услышав голос женщины, он убедил ее в том, что она разговаривает с сыном. Лжеродственник сообщил, что находится в отделе полиции, так как совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал человек. Теперь, чтобы его отпустили и не возбудили уголовное дело требуются денежные средства в сумме 200 тысяч рублей. Далее продолжая обманывать женщину, изменив голос, злоумышленник представился сотрудником полиции и предложил заплатить деньги за непривлечение сына к уголовной ответственности. Введенная в заблуждение потерпевшая пояснила, что у нее нет такой суммы, но она готова передать 25 тысяч рублей и назвала свой домашний адрес. Через некоторое время пришел подельник звонившего и забрал наличные", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Во втором случае фигуранты действовали точно также, однако на этот раз их добычей стали 90 тысяч рублей. Похищенное они поделили между собой.
В настоящее время уголовное дело предано в суд для рассмотрения по существу.
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