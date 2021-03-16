"Представлялся сыном, попавшим в беду". В Прикамье будут судить двух мошенников

В Прикамье следствием межмуниципального отдела МВД России «Чусовской» окончено предварительное расследование двухэпизодного уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину». Обвинение предъявлено двум ранее судимым местным жителям 1988 года рождения.Установлено, что мужчина, отбывающий наказание в местах лишения свободы, и его знакомый, проживающий в Чусовом, договорились обманным путем похищать денежные средства граждан. При этом один из них исполнял роль родственника потерпевшего и сотрудника полиции по телефону, а другой забирал деньги."Реализуя свой преступный умысел, злоумышленник путем случайного набора номеров позвонил на стационарный телефон. Услышав голос женщины, он убедил ее в том, что она разговаривает с сыном. Лжеродственник сообщил, что находится в отделе полиции, так как совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал человек. Теперь, чтобы его отпустили и не возбудили уголовное дело требуются денежные средства в сумме 200 тысяч рублей. Далее продолжая обманывать женщину, изменив голос, злоумышленник представился сотрудником полиции и предложил заплатить деньги за непривлечение сына к уголовной ответственности. Введенная в заблуждение потерпевшая пояснила, что у нее нет такой суммы, но она готова передать 25 тысяч рублей и назвала свой домашний адрес. Через некоторое время пришел подельник звонившего и забрал наличные", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Во втором случае фигуранты действовали точно также, однако на этот раз их добычей стали 90 тысяч рублей. Похищенное они поделили между собой.В настоящее время уголовное дело предано в суд для рассмотрения по существу.