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Пенсионера, перерезавшего тросы промышленным альпинистам, будет лечить психиатр
Вячеслав Каменских: "Убивали моего сына. Три раза ударили ножом. Также ушли через крышу, как и пришли. Никого не нашли".
Вот и в этот раз крыша попала в криминальную хронику. Конфликт промышленных альпинистов и пенсионера в доме на Пушкина, 13 произошел в августе 2019. По данным следствия, мужчина увидел в своих окнах неизвестных ему людей, поднялся крышу и ножом перерезал рабочим тросы. Падение с высоты обоих остановила страховка.
Дамир Ганиев: "Попытался успокоить: не делай этого, подожди, у меня же дети есть". По словам адвоката и по совместительству соседа пенсионера, в тот день о ремонте на фасаде дома жильцы не знали. Пожилой мужчина принял альпинистов за грабителей. А трос просто раскачивал в разные стороны, пугая ножом.
Аркадий Иванов, адвокат: "Как сосед, проживающий в доме Вячеслава Васильевича, объявления в этот день не было. И за день до начала работ. У ребят на спине не видно того, что они делают на самом деле. Исходя из чего, человек в возрасте просто может испугаться".Гособвинение просило назначить Вячеславу Каменских восемь с половиной лет в колонии строгого режима. Ленинский районный суд назначил мужчине более мягкое наказание.
Судья: "Назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свобод с принудительным амбулаторным наблюдением и лечением у психиатра. Возложить на Каменских В.В. следующие ограничения: не выезжать за пределы территории муниципального образования город Пермь".
119-я статья Уголовного кодекса подразумевает угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью. Решение об апелляции гособвинением еще не принято. Что касается подсудимого, результатом его семья довольна.Андрей Каменских, сын: "Не думал, что такое будет. Надеялся и справедливость восторжествовала".
Сейчас адвокату предстоит объяснить пенсионеру смысл приговора. Однако, главную информацию мужчина уже знает: вместо заключения под стражу сегодня он едет домой.
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