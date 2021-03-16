Пенсионера, перерезавшего тросы промышленным альпинистам, будет лечить психиатр

Ограничение свободы за покушение на убийство двух человек. В Перми суд вынес приговор пенсионеру, который перерезал тросы промышленным альпинистам, работающим на высоте. При вынесении приговора суд учел одно, но важное смягчающее обстоятельство. Страх за семью из-за психической травмы. Именно так свой поступок объясняет Вячеслав Каменских — его обвиняли по статье «Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений». Мужчина рассказывает, 30 лет назад в его семье случилось горе.Вячеслав Каменских: "Убивали моего сына. Три раза ударили ножом. Также ушли через крышу, как и пришли. Никого не нашли".Вот и в этот раз крыша попала в криминальную хронику. Конфликт промышленных альпинистов и пенсионера в доме на Пушкина, 13 произошел в августе 2019. По данным следствия, мужчина увидел в своих окнах неизвестных ему людей, поднялся крышу и ножом перерезал рабочим тросы. Падение с высоты обоих остановила страховка.Дамир Ганиев: "Попытался успокоить: не делай этого, подожди, у меня же дети есть". По словам адвоката и по совместительству соседа пенсионера, в тот день о ремонте на фасаде дома жильцы не знали. Пожилой мужчина принял альпинистов за грабителей. А трос просто раскачивал в разные стороны, пугая ножом.Аркадий Иванов, адвокат: "Как сосед, проживающий в доме Вячеслава Васильевича, объявления в этот день не было. И за день до начала работ. У ребят на спине не видно того, что они делают на самом деле. Исходя из чего, человек в возрасте просто может испугаться".Гособвинение просило назначить Вячеславу Каменских восемь с половиной лет в колонии строгого режима. Ленинский районный суд назначил мужчине более мягкое наказание.Судья: "Назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свобод с принудительным амбулаторным наблюдением и лечением у психиатра. Возложить на Каменских В.В. следующие ограничения: не выезжать за пределы территории муниципального образования город Пермь".119-я статья Уголовного кодекса подразумевает угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью. Решение об апелляции гособвинением еще не принято. Что касается подсудимого, результатом его семья довольна.Андрей Каменских, сын: "Не думал, что такое будет. Надеялся и справедливость восторжествовала".Сейчас адвокату предстоит объяснить пенсионеру смысл приговора. Однако, главную информацию мужчина уже знает: вместо заключения под стражу сегодня он едет домой.