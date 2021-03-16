В Прикамье в штатный режим переведено почти 2,5 тысячи больничных коек

В связи со стабилизацией ситуации с распространением COVID-19 в регионе Министерство здравоохранения Пермского края продолжает перевод в штатный режим работы больничных коек, которые ранее были задействованы для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Перепрофилирование мест в стационарах под прием плановых пациентов прошло в 11 медучреждениях Прикамья, в том числе в 6 лечебницах, расположенных в краевой столице. Всего с начала текущего года для планового лечения пациентов возвращено 2436 коек.«Мы все понимаем, как важно, чтобы люди получали качественное и своевременное лечение. Перевод стационаров к работе в плановом режиме позволит увеличить объем оказания медпомощи нашим пациентам», – подчеркнула министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.По состоянию на утро 16 марта в Пермском крае для оказания помощи пациентам с COVID-19 сохраняется 2056 коек. Доля свободного коечного фонда составляет 33,8 % от фактически развернутого.