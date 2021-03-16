Архив Перми переехал

Архив Перми завершил переезд и теперь работает в полном объёме по новому адресу. На «переселение» всех фондов потребовалось 10 дней. Общая площадь открытого после капитального ремонта трёхэтажного здания по адресу: улица Дениса Давыдова, 15 более 2,5 тысяч кв. метров, а площадь, предназначенная для архивохранилищ – тысяча четыреста квадратных метров. Это в 2 раза больше, чем в прежнем помещении архива по проезду Якуба Коласа. В ближайшее время в планах – переезд в новое здание еще одного филиала городского архива, располагающегося по адресу: бульвар Гагарина, 58а.Ежегодно в городской архив поступают документы на различных носителях, среди которых аудио-, видео-, фото-, фонодокуметы. В связи с этим архиву требуется большая площадь для размещения, а также необходимо создавать нормативные условия для хранения документов.Кроме того, новое здание позволит при необходимости проводить тематические презентации документов из архивных фондов.