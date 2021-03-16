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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.03.2021

Архив Перми переехал →

"Думали, война": в Добрянке "бешеный" погрузчик разгромил подъезд жилого дома

Крушил дом с людьми внутри. Нескоро забудут минувшую ночь жильцы одной из многоэтажек в Добрянке. Проснулись они от сотрясения стен - к этому моменту многотонный погрузчик уже доламывал подъезд. Как позже выяснилось, его водитель был абсолютно неадекватен. Наблюдать за тем, как многотонный фронтальный погрузчик в половине первого ночи начинает ломать крыльцо твоего подъезда - эту картину Анна запомнит надолго. Окна квартиры на первом этаже совсем рядом, развалившиеся кирпичи и кровля внутрь не попали только чудом.
Анна Медведева: "Выглядываю, все бабах-бабах - и все, у нас нет крыльца. Мы с мамой думали, как будто война, танк приехал." Для безопасности основной вход в дом сейчас перекрыт, в подъезд попадают через черный ход. По словам очевидцев, всего было три мощных удара, но для маневра машине нужен был разгон. Так пострадали еще пять автомобилей, припаркованные рядом.
Алексей сейчас только подсчитывает убытки. Ночью остановить «бешеный» погрузчик не было никакой возможности. Алексей Стрелков: "Смотрю, мою начал двигать, я выбежал, он пытался меня задавить. Но против погрузчика я же не попру, он развернулся, крыльцо обвалил. Машины помял, еще раз мою машину ударил и уехал".
Задержали нарушителя сотрудники ГИБДД, когда он после погони съехал в кювет. Водителем оказался 21-летний житель Добрянки, погрузчик он «одолжил» на базе, где был разнорабочим. Прав у него не было никогда, ни на одну из категорий. Алексей Макаров, заместитель начальника отдела ГИБДД отдела МВД России по Добрянскому району: "Водитель погрузчика находился в состоянии опьянения. Он в невменяемом состоянии. Он находится в настоящее время в отделе внутренних дел, спит".
Пока молодой человек приходит в себя в камере после бурной ночи и еще даже показаний не дал. Никаких официальных версий не выдвигается. Есть только народная, и связана она с женщиной. Якобы водитель шел мстить своей бывшей возлюбленной и начал с крыльца, на котором предельно ясно все было давно написано.Полиция по факту сейчас проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Вход в дом управляющая компания обещает расчистить в течение нескольких дней. Такова цена несчастной любви: полное восстановление крыльца обойдется минимум в 300 тысяч рублей. Плюс пять пострадавших автомобилей, владельцам которых, скорее всего, ущерб придется взыскивать через суд.

Опубликовано: 16.03.2021 в 08:21 в рубрике - Вести Пермь

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