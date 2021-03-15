В микрорайоне Разгуляй сгорел жилой дом

← В Перми перед судом предстанет группа наркодилеров, у которых изъято более 9 килограммов героина
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← В Перми перед судом предстанет группа наркодилеров, у которых изъято более 9 килограммов героина
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В Перми перед судом предстанет группа наркодилеров, у которых изъято более 9 килограммов героина
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