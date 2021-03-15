Среда может стать самым теплым днем недели
В Пермь тёплый воздух начнёт поступать во вторник, 16 марта, начнутся снегопады. К среде на регион сместится гребень казахстанского антициклона, интенсивность осадков уменьшится.
Среда, 17 марта, может стать самым теплым днем на неделе. Воздух, по прогнозам, прогреется до плюс двух градусов.
В выходные дни характер погоды существенно не изменится. Небольшое похолодание в северных районах Пермского края возможно в воскресенье.
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