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В Перми перед судом предстанет группа наркодилеров, у которых изъято более 9 килограммов героина

В ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении шести уроженцев ближнего зарубежья, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков.
Напомним, наркодилеров задержали в марте прошлого года. Четырех обвиняемых застали врасплох в арендованной квартире на улице Грузинская. Когда бойцы спецназа «Гром» брали съёмное жилье штурмом, злоумышленники разводили героин и фасовали его по упаковкам. Параллельно оперативники задержали двух рядовых закладчиков.
Следователи рассказали, что каждый участник организованной группы выполнял строго отведенную для него роль. Известно, что контроль за получением, хранением и фасовкой наркотика в г. Перми осуществлял уроженец Таджикистана 1983 года рождения. Мужчина приобретал крупные партии запрещенных веществ в Москве через тайники-закладки. Установлено, что главный фигурант вместе с 37-летним земляком смешивал концентрированный героин с сахаром для увеличения объема. По словам оперативников, небольшую часть наркотиков подельники разводили детской смесью. Эти процессы проходили в специально арендованных квартирах.
"В целях конспирации съемное жилье меняли несколько раз в месяц. Фасовкой разведенного героина занимались женщины 1990 и 1991 годов рождения. Наркотик упаковывали в свёртки, по пять граммов каждый, а в дальнейшем через тайники передавали закладчикам. По такой схеме героин доходил до потребителей, информацию о закладках наркозависимые граждане получали через мессенджеры. Известно, что обвиняемые нигде официально не работали, запрещенные вещества не употребляли", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Чтобы изобличить всех дилеров в преступной деятельности, а также раскрыть схему наркобизнеса, сыщики провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Помощь в разработке организованной группы оказывали сотрудники ГУНК ГУ МВД России. В общей сложности в ходе обысков и личных досмотров обвиняемых было изъято более 9 килограммов героина, а также электронные весы и упаковочный материал.
За незаконный оборот наркотических средств участникам группы предъявлено обвинение. Все фигуранты содержатся под стражей. На днях дело передадут в суд для рассмотрения. Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Опубликовано: 15.03.2021 в 14:55 в рубрике - Вести Пермь

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