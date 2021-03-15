Телетрапы в пермском аэропорту временно не работают
В пермском аэропорту приостанавливается работа телетрапов. С 15 марта здесь возобновляются работы по первому этапу реконструкции инфраструктуры аэропорта - перрона, стоянки самолетов и рулежной дорожки. Ориентировочный срок ограничений - 4 месяца.
Евгений Кузнецов, пресс-секретарь АО "Международный аэропорт Пермь": "С 15 марта возобновляются работы по 1 этапу реконструкции инфраструктуры аэропорта, что включает перрон, стоянки воздушных судов и рулежную дорожку. С этого времени и до завершения всех работ временно приостанавливается функционирование телетрапов. "Администрация гражданских аэропортов" распорядилась возобновить работы по 1 этапу реконструкции аэропорта. Ориентировочный срок выполнения работ - 4 месяца".
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