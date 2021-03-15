Вынесен приговор пенсионеру, перерезавшему трос промышленным альпинистам

Ленинский районный суд Перми вынес приговор 72-летнему жителю краевой столицы. В августе 2019 года пенсионер перерезал трос двум промышленным альпинистам, которые работали на высоте 9 этажа дома на Пушкина, 13.Альпинисты укрепляли фасадную плитку. Мужчине не понравилось, что работы ведутся рядом с его окном. Сначала он словесно угрожал рабочим, а затем поднялся на крышу и перерезал трос. Рабочих спасло то, что каждому из них недовольный пенсионер перерезал по одной веревке, падение одного альпиниста на уровне первого этажа остановила только страховка.О случившемся альпинисты сообщили в полицию. Пенсионера задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Следователи сообщили, что в день совершения преступления пожилой мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.В ходе судебного процесса судья переквалифицировал дело на менее тяжкую статью - "Угроза убийством". Пенсионера приговорили к 1 году 6 месяцам ограничения свободы с обязательным наблюдением у психиатра.