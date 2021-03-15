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Вынесен приговор пенсионеру, перерезавшему трос промышленным альпинистам

Ленинский районный суд Перми вынес приговор 72-летнему жителю краевой столицы. В августе 2019 года пенсионер перерезал трос двум промышленным альпинистам, которые работали на высоте 9 этажа дома на Пушкина, 13.
Альпинисты укрепляли фасадную плитку. Мужчине не понравилось, что работы ведутся рядом с его окном. Сначала он словесно угрожал рабочим, а затем поднялся на крышу и перерезал трос. Рабочих спасло то, что каждому из них недовольный пенсионер перерезал по одной веревке, падение одного альпиниста на уровне первого этажа остановила только страховка.
О случившемся альпинисты сообщили в полицию. Пенсионера задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Следователи сообщили, что в день совершения преступления пожилой мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.
В ходе судебного процесса судья переквалифицировал дело на менее тяжкую статью - "Угроза убийством". Пенсионера приговорили к 1 году 6 месяцам ограничения свободы с обязательным наблюдением у психиатра.

Опубликовано: 15.03.2021 в 12:07 в рубрике - Вести Пермь

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Архив Перми завершил переезд →

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