Вынесен приговор пенсионеру, перерезавшему трос промышленным альпинистам
Альпинисты укрепляли фасадную плитку. Мужчине не понравилось, что работы ведутся рядом с его окном. Сначала он словесно угрожал рабочим, а затем поднялся на крышу и перерезал трос. Рабочих спасло то, что каждому из них недовольный пенсионер перерезал по одной веревке, падение одного альпиниста на уровне первого этажа остановила только страховка.
О случившемся альпинисты сообщили в полицию. Пенсионера задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Следователи сообщили, что в день совершения преступления пожилой мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.
В ходе судебного процесса судья переквалифицировал дело на менее тяжкую статью - "Угроза убийством". Пенсионера приговорили к 1 году 6 месяцам ограничения свободы с обязательным наблюдением у психиатра.
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