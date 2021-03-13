В санаториях Прикамья организовали постковидную реабилитацию

Как сообщается на сайте губернатора и Правительства Пермского края, санатории «Орленок» и «Светлана» Пермской краевой детской клинической больницы приняли первых пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, на постковидную реабилитацию. Отмечается, что в первую очередь помощь нужна тем, кто находился на неинвазивной кислородной поддержке и длительном постельном режиме. Реабилитация длится 19 дней. Пациенты восстанавливаются после перенесенной ковидной пневмонии с помощью дыхательной гимнастики, физиопроцедур, специальных ингаляций и тренажеров.

По информации Минздрава, семьи детей, перенесших COVID-19 в среднетяжелой и тяжелой форме, получают путевки в санатории в поликлиниках по месту жительства, которые отправляют заявки в краевую детскую клиническую больницу. Обычно они рассматриваются в течение 30 дней.Пресс-служба губернатора и Правительства Пермского края: "Из «особенных» процедур ребята в санатории «Светлана» получают гипокситерапию. Этот метод основан на чередовании дыхания воздухом, обедненным кислородом, и обычным воздухом. Гипокситерапия позволяет быстро восстановить работы легких. В «Орленке» пациентам проводят бальнеотерапию и физиотерапевтические процедуры, заключающиеся в лечении минеральными водами и специальными грязями. Это важно для улучшения газообмена в легких, иммуномодулирующего действия".

Первые пациенты успешно прошли санаторную реабилитацию в двух сменах с 12 февраля. Третий заезд начнется с 15 марта. Краевой Минздрав и администрация Пермской краевой детской клинической больницы планируют расширить курс, разработать индивидуальные программы восстановления с применением физиотерапевтических методов, чтобы минимизировать последствия заболевания у детей и как можно скорее помочь им поправить здоровье после инфекции. До конца текущего года планируется оздоровить до 100 детей Прикамья, переболевших коронавирусом в среднетяжелой и тяжелой форме.