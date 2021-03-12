«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.03.2021

С сегодняшнего дня в Перми изменилось расписание автобуса № 41. Он курсирует между Октябрьской площадью и студенческим городком за Камой. Заявлено, что если раньше транспорт ездил через равные периоды, то теперь частота движения будет увеличена перед началом и окончанием занятий. Для удобства пассажиров актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс» или его мобильной версии. Также получить консультацию можно по номеру телефона call-центра департамента транспорта: 250-25-50.