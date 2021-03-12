«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.03.2021
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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09.03.2021 в 15:33
09.03.2021 в 13:00
09.03.2021 в 10:50
09.03.2021 в 10:22
09.03.2021 в 09:55
09.03.2021 в 13:40
06.03.2021 в 14:00
05.03.2021 в 17:20
04.03.2021 в 12:30
04.03.2021 в 11:35
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.03.2021
В Свердловском районе начался снос металлических гаражей
В Перми отметят 95-летие запуска автобусного движения
Виртуоз-балалаечник Андрей Киряков исполнил песню «Show Must Go On»
Помоги себе сам: жители села Алтынное построили на горе телефонную будку
13 марта в Перми пройдет городской лыжный спринт «Ёлки. Пермский период»
В Перми отметили День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса
С 1 апреля отменяется режим самоизоляции для пожилых людей
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.03.2021
"Приковал мать цепью к швейной машине". Житель Красновишерска осужден за издевательства над матерью и угрозу убийством
Пермяк фиктивно трудоустроил более 60 иностранных граждан
"Новогор" устранил коммунальную аварию в центре Перми
В Перми утверждена концепция празднования Дня Победы в 2021 году
В Перми началось проектирование трех долгостроев по ул. Екатерининской, 175
В 2020 году прикамские дзюдоисты завоевали 46 медалей
В Перми открылась сельскохозяйственная ярмарка
Из-за коммунальной аварии без воды остались 7 тысяч пермяков
"Чёрная книга": компьютерная игра по мотивам чердынских мифов
В Перми увеличили количество трамваев на маршрутах № 7 и 12
"Подбегал сзади и вырывал телефон". В Перми задержан грабитель школьников
«Весёлый дельфин»: в Перми стартовал региональный этап всероссийских соревнований по плаванию
Под контролем: в Прикамье врачи обзванивают пациентов-сердечников
В этом году в Перми будет благоустроено 14 парков и скверов
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Свердловском районе начался снос металлических гаражей
В Перми отметят 95-летие запуска автобусного движения
Виртуоз-балалаечник Андрей Киряков исполнил песню «Show Must Go On»
Помоги себе сам: жители села Алтынное построили на горе телефонную будку
13 марта в Перми пройдет городской лыжный спринт «Ёлки. Пермский период»
С 1 апреля отменяется режим самоизоляции для пожилых людей
Выборы по-новому
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.03.2021
"Приковал мать цепью к швейной машине". Житель Красновишерска осужден за издевательства над матерью и угрозу убийством
Пермяк фиктивно трудоустроил более 60 иностранных граждан
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