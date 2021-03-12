В Свердловском районе начался снос металлических гаражей
Всего на участке около 50 гаражей. Уберут не все. По словам представителей администрации, работы плановые. Как известно, этот участок отдан под застройку.
В настоящее время демонтируют 11 гаражей. Затем их увезут на площадку временного хранения по адресу: улица Бригадирская, 22бХранение убранных гаражей будет обеспечено на протяжении 6 месяцев с даты демонтажа.
Собственники демонтированных объектов вправе вернуть своё имущество, предоставив в администрацию Свердловского района правоустанавливающие документы.
Демонтаж будет производиться до 5 апреля.
За принудительный демонтаж придется заплатить. Цены зависят от сложности работ.
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