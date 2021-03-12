В Свердловском районе начался снос металлических гаражей

На улице Клары Цеткин в Свердловском районе Перми сегодня начали сносить металлические гаражи. По распоряжению администрации, они признаны самовольными постройками. Владельцев гаражей заранее предупредили о работах. Некоторые собственники добровольно начали убирать из гаражей свое имущество. Кто-то увез все целиком, кто-то - распилил на части и сдаст гараж в металлолом.Всего на участке около 50 гаражей. Уберут не все. По словам представителей администрации, работы плановые. Как известно, этот участок отдан под застройку.В настоящее время демонтируют 11 гаражей. Затем их увезут на площадку временного хранения по адресу: улица Бригадирская, 22бХранение убранных гаражей будет обеспечено на протяжении 6 месяцев с даты демонтажа.Собственники демонтированных объектов вправе вернуть своё имущество, предоставив в администрацию Свердловского района правоустанавливающие документы.Демонтаж будет производиться до 5 апреля.За принудительный демонтаж придется заплатить. Цены зависят от сложности работ.