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← В Перми отметят 95-летие запуска автобусного движения

В Свердловском районе начался снос металлических гаражей

На улице Клары Цеткин в Свердловском районе Перми сегодня начали сносить металлические гаражи. По распоряжению администрации, они признаны самовольными постройками. Владельцев гаражей заранее предупредили о работах. Некоторые собственники добровольно начали убирать из гаражей свое имущество. Кто-то увез все целиком, кто-то - распилил на части и сдаст гараж в металлолом.
Всего на участке около 50 гаражей. Уберут не все. По словам представителей администрации, работы плановые. Как известно, этот участок отдан под застройку.
В настоящее время демонтируют 11 гаражей. Затем их увезут на площадку временного хранения по адресу: улица Бригадирская, 22бХранение убранных гаражей будет обеспечено на протяжении 6 месяцев с даты демонтажа.
Собственники демонтированных объектов вправе вернуть своё имущество, предоставив в администрацию Свердловского района правоустанавливающие документы.
Демонтаж будет производиться до 5 апреля.
За принудительный демонтаж придется заплатить. Цены зависят от сложности работ.

Опубликовано: 12.03.2021 в 15:33 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми отметят 95-летие запуска автобусного движения

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