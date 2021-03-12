В Перми отметят 95-летие запуска автобусного движения

В этом году пермский автобус отметит юбилей. Департамент транспорта планирует проведение мероприятий, направленных на знакомство жителей города с историей и особенностями автобусных перевозок города.Общественный транспорт появился в Перми 9 июля 1926 года. Первые пассажирские автобусы следовали от вокзала «Пермь-2» до микрорайона Разгуляй. На маршруте работали две машины: английский грузовик «Packard» и легковой автомобиль «Brasier». И уже в 1927 году из Свердловска в Пермь поступили два 40-местных немецких автобуса марки «Vomag».Несмотря на попытки конных извозчиков бороться с новым видом транспорта, автобусное движение быстро стало популярным. За месяц было перевезено более 30 тысяч пассажиров.К концу 50-х годов протяженность городских маршрутов составила 83 километра. Только к началу 1970-х годов автобусная сеть стала соответствовать пассажиропотоку и охватывать большинство районов.С 1980-х годов власти стали отдавать предпочтение развитию автобусного движения, как наиболее простого и быстрого в организации. До начала 90-х автобусные маршруты обслуживались только муниципальным перевозчиком.Начало 1990-х годов ознаменовалось появлением частных перевозчиков в сфере транспортного обслуживания. Стоит отметить, что местные автотранспортные предприятия вышли на линию на автобусах большого класса, в отличие от других регионов, где в это время произошёл рост числа маршруток. Также пермские перевозчики сохранили регулируемый тариф. В последующие годы шла работа по отлаживанию взаимодействия между администрацией города и перевозчиками. Главной целью все эти годы было предоставление услуг одинакового качества, как на популярных, так и на невостребованных, но социально значимых маршрутах.За последние 2 года городскими властями реализован наиболее масштабный комплекс мер, направленный на повышение уровня комфорта и качества совершаемых поездок. По сравнению с 2019 годом средний срок эксплуатации автобусов сократился с 12 до 3 лет, средний экологический класс (Евро) увеличился с 3,6 до 4,9, доля низкопольных автобусов увеличилась до 95%, доля автобусов, оборудованных системой кондиционирования воздуха, увеличилась с 10% до 67%.Ежедневно на линию выходит 710 автобусов, на которых жители и гости города каждый день совершают более 530 тысяч поездок. Маршрутная сеть города насчитывает 68 автобусных маршрутов. Протяжённость всех автобусных маршрутов составляет 1030 км.