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В Перми отметят 95-летие запуска автобусного движения
Несмотря на попытки конных извозчиков бороться с новым видом транспорта, автобусное движение быстро стало популярным. За месяц было перевезено более 30 тысяч пассажиров.
К концу 50-х годов протяженность городских маршрутов составила 83 километра. Только к началу 1970-х годов автобусная сеть стала соответствовать пассажиропотоку и охватывать большинство районов.
С 1980-х годов власти стали отдавать предпочтение развитию автобусного движения, как наиболее простого и быстрого в организации. До начала 90-х автобусные маршруты обслуживались только муниципальным перевозчиком.
Начало 1990-х годов ознаменовалось появлением частных перевозчиков в сфере транспортного обслуживания. Стоит отметить, что местные автотранспортные предприятия вышли на линию на автобусах большого класса, в отличие от других регионов, где в это время произошёл рост числа маршруток. Также пермские перевозчики сохранили регулируемый тариф. В последующие годы шла работа по отлаживанию взаимодействия между администрацией города и перевозчиками. Главной целью все эти годы было предоставление услуг одинакового качества, как на популярных, так и на невостребованных, но социально значимых маршрутах.
За последние 2 года городскими властями реализован наиболее масштабный комплекс мер, направленный на повышение уровня комфорта и качества совершаемых поездок. По сравнению с 2019 годом средний срок эксплуатации автобусов сократился с 12 до 3 лет, средний экологический класс (Евро) увеличился с 3,6 до 4,9, доля низкопольных автобусов увеличилась до 95%, доля автобусов, оборудованных системой кондиционирования воздуха, увеличилась с 10% до 67%.
Ежедневно на линию выходит 710 автобусов, на которых жители и гости города каждый день совершают более 530 тысяч поездок. Маршрутная сеть города насчитывает 68 автобусных маршрутов. Протяжённость всех автобусных маршрутов составляет 1030 км.
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