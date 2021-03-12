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13 марта в Перми пройдет городской лыжный спринт «Ёлки. Пермский период»
В этом году спринт пройдёт в микрорайоне Городские горки: район соревнований ограничен односторонними проезжими частями улицы Макаренко, бульваром Гагарина и дорожным кольцом по улице Тургенева. В связи с подготовкой и проведением соревнований временно прекращено движение всех видов транспорта по проезду между проезжими частями улицы Макаренко от дома №38 до здания №29 на период с 10:00 11 марта до 01:00 14 марта, а также по проездам между проезжими частями улицы Макаренко в районе пересечения с улицей Крупской на период с 21:00 12 марта до 05:00 14 марта.
13 марта в 09:00 будет дан старт соревнованиям. Начиная с 09:20 до 13:00 первыми на дистанции выйдут индивидуальные участники в разных возрастных группах. Юношам и девушкам 13-15 лет предстоит преодолеть дистанцию 700 метров, остальным возрастным группам – два круга трассы – 1400 метров.
В 14:00 запланирована эстафетная гонка, полуфинал. В ней примут участие смешанные команды, каждому предстоит преодолеть по 1400 метров свободным стилем. В 14:40 пройдет финал среди индивидуальных участников спринта, в 15:40 – финал эстафетной гонки.
В 16:30 планируется подвести итоги и наградить победителей. Напомним, все финишировавшие участники получат фирменные медали. Победители и призёры соревнований в дисциплине «свободный стиль-спринт» в каждой возрастной группе также получат дипломы, медали и призы от организаторов. Команды победителей и призёры соревнований в дисциплине «смешанная эстафета» кроме медалей получат дипломы и кубки.
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