Помоги себе сам: жители села Алтынное построили на горе телефонную будку

Жители села Алтынное в Октябрьском районе построили телефонную будку из старых кусков шифера. Только на горе, на высоте в полкилометра, хоть как-то ловит сотовая связь.Небольшая передышка и снова вверх. Любовь Васильева одна подняла на гору 8 листов шифера.На горе сделала из них своеобразную телефонную будку. Дело в том, что её дом находится в низине, где нет сотовой связи. И чтобы поймать хотя бы слабый сигнал, нужно подниматься на возвышенность.Из дома принесла табурет - небольшое, но все же удобство. Сооружением пользуется несколько раз в день. Чаще всего звонит мужу, когда он в командировках, рассказывает о том, как здоровье у детей и что происходит дома. Эта конструкция предназначена для защиты от непогоды, сильного ветра. Находиться на горе можно намного дольше.Соседи, чьи дома также не попадают в зону досягаемости сети, уже оценили самострой и теперь также ежедневно звонят из будки.Аполлинария Запольских: "Раньше мы могли минут 10-15 стоять, а сейчас минут 30-40. Удачное изобретение, тепло стоять хоть и ветер не обдувает, а так только из-за ветра холодно было".В администрации Октябрьского округа говорят, что на их территории в 40 деревнях и сёлах нет устойчивой сотовой связи. Так что случай далеко не уникальный. И только после того, как село Алтынное прогремело на всю Россию, власти уверенно дают обещание - уже в следующем году туда придут блага цивилизации.Олег Конев, первый заместитель главы администрации Октябрьского городского округа: "Это 2022 год в село Алтынное придут уже несколько операторов, которые позволят именно на всей территории, независимо от рельефа местности, общаться по сотовой связи".А в ожидании обещанного муж Любови Васильевой решил, что место для звонков по-прежнему необходимо, и его надо улучшать.Евгений Васильев: "Чтобы тепло было, если снег дождь, чтобы не мочило хотя бы".В ближайшее время будку сделает из досок, установит крышу и поставит туда небольшую печь. Главное, чтобы не снесли как незаконную постройку.