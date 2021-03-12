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С 1 апреля отменяется режим самоизоляции для пожилых людей

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На заседании оперативного штаба внесены изменения в Указ губернатора Пермского края об ограничениях, связанных с пандемией коронавируса. С 1 апреля количество зрителей в театрах, кино и в концертных залах может достигать 75 процентов, полностью отменяется режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Если не на пенсии, они могут законно возвращаться на работу. Спортивной гимнастикой Есения Мухина занимается с 2018. Первые победы на соревнованиях пришли в прошлом году. Однако, в силу ковидных ограничений, увидеть успехи дочери лично мама Нина Мухина не могла.
Нина Мухина: "Ребенка привозишь и всё. Благо организаторы онлайн трансляции делают. Хотя бы как-то можно посмотреть на своего ребенка".Уже в апреле родители юных спортсменов смогут лично присутствовать на соревнованиях. Эпидемиологическая обстановка позволяет снимать все больше ограничений в регионе.
С 1 апреля в Прикамье театрам и спортивным учреждениям разрешили собирать больше зрителей. А для пожилых людей полностью отменяется режим самоизоляции.
Наполняемость спортивных мероприятий теперь может быть наполовину, а театральных и кинозалов - 75 процентов. В оперном театре уже подготовили новую рассадку для зрителей.
Алла Платонова, директор по развитию Пермского оперного театра: "Это, конечно, для нас радостный день, потому что мы все последние месяцы работаем с аншлагами от той разрешенной заполняемости, которая у нас была - 50 процентов".В кинотеатрах история аналогичная. Увеличение заполняемости залов должно ускорить процесс запуска премьер фильмов.
Наталья Гаврилова, директор киноцентра: "Раньше мы могли разместить в зале вместо 300 человек - 150. Сейчас их будет 200. То есть больше людей одномоментно смогут посмотреть серьезные фильмы".
С 1 апреля в регионе также будет полностью отменен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Это означает, что на работу смогут выйти люди пожилого возраста, которые на протяжении целого года сидели дома. Дмитрий Жебелев, член регионального оперштаба: "И сейчас у нас задача такая - если с 1 апреля это требование будет снято, и количество контактов всё равно на какой-то размер увеличится у пожилых людей, чтобы как можно больше из них могли вакцинироваться при желании".
Впрочем, врачи предупреждают: пандемия никуда не делась. И нужно продолжать себя беречь. Носить маски в общественных местах по-прежнему должны все.


Опубликовано: 12.03.2021 в 09:50 в рубрике - Вести Пермь

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