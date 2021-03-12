Выборы по-новому

Избирком Пермского края может получить полномочия по обращению в Роскомнадзор для пресечения незаконной агитации в интернете. Соответствующие предложения комиссия внесла на рассмотрение краевого парламента.

Как сообщает пресс-служба крайизбиркома, также комиссия предлагает предусмотреть в региональном законодательстве возможность проведения многодневного голосования продолжительностью не более трех дней. Помимо традиционного голосования в помещении комиссий и «на дому», на многодневных выборах могут применяться дополнительные формы голосования. В том числе голосование с применением мобильных избирательных участков на придомовых территориях, на предприятиях и в организациях.

Также проект дает возможность политическим партиям отзывать ранее предложенных членов краевой комиссии.

«Поправки в закон вступят в силу до момента объявления избирательных кампаний, которые состоятся в единый день голосования. Это позволит кандидатам и партиям заблаговременно подготовиться к избирательным кампаниям, а избирательным комиссиям провести выборы 19 сентября по новым законодательным нормам», –отмечает председатель региональной избирательной комиссии Игорь Вагин.