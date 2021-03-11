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В Перми началось проектирование трех долгостроев по ул. Екатерининской, 175
Цена контракта составила 25,11 млн руб. По условиям договора подрядчик должен выполнить обследование технического состояния домов, инженерные изыскания, сформировать рабочую документацию и получить положительное заключение госэкспертизы на проект. Срок выполнения работ – 12,5 месяцев. В сумме в трех домах участникам строительства подлежит передаче 141 квартира.
Напомним, в прошлом году Федеральным Фондом защиты прав дольщиков были приняты решения о восстановлении прав дольщиков 32 проблемных домов Пермского края. В числе первых решение о достройке было принято в отношении домов по ул. Екатерининской, 175. Сейчас Фонд продолжает рассматривать другие проблемные дома региона.
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