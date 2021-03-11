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В Перми утверждена концепция празднования Дня Победы в 2021 году
При благоприятной эпидемиологической обстановке планируется проведение традиционных событий – церемонии возложения цветов и венков, торжественного прохождения войск Пермского гарнизона, концертов в парках и районах города. Предполагается работа интерактивных площадок и маршрутов «Трудовой доблести», выставочных проектов, проведение историко-краеведческих мероприятий и акции «Георгиевская ленточка».
Кроме того, в 68-м квартале городской эспланады запланирована установка экспозиции «Город трудовой доблести», где пермяки и гости города смогут узнать о подвигах тружеников Молотова. Также предполагается проведение акции «Звезда героя», в ходе которой посетители смогут создать звезду, нанести на нее имя своего героя и закрепить её на сетке конструкции в центральных локациях города.
Праздничные мероприятия в центральной части города планируется организовать не только на эспланаде, но и на набережной Камы. Здесь предполагается работа тематических интерактивных зон для детей, музыкальных площадок, проведение тематических акций и флешмобов. Завершится празднование Дня Победы традиционным фейерверком. О месте его проведения будет сообщено дополнительно.
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