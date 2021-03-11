В 2020 году прикамские дзюдоисты завоевали 46 медалей

В минувшем году дзюдоисты Прикамья завоевали 46 медалей. Итоги работы краевой федерации подвели на отчётной конференции. Целая россыпь наград завоёвана на отечественных коврах. Это, например, бронза чемпионата страны у Екатерины Доценко. По итогам Первенства России в копилке краевой сборной есть полный медальный спектр. Золото у Кристины Шиловой, Эльвиры Камаловой и Фирузы Азамовой.Финальная схватка последней продолжалась около 15 минут. Выиграть её спортсменке в том числе помогает философия стоика.Фируза Азамова, победитель Первенства России по дзюдо, член сборной России: "Было тяжело, но везде тяжело. Нельзя быть самоуверенным, надо быть уверенным. Я выходила с настроем, что выиграю, соперницы тоже, и тактически я обошла. Если будут Кубки Европы, то, конечно, надо хорошо отбороться на них, чтобы попасть на Первенство. И, важный старт в этом году - Первенство, которое будет в конце этого года".