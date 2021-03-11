В 2020 году прикамские дзюдоисты завоевали 46 медалей
Финальная схватка последней продолжалась около 15 минут. Выиграть её спортсменке в том числе помогает философия стоика.
Фируза Азамова, победитель Первенства России по дзюдо, член сборной России: "Было тяжело, но везде тяжело. Нельзя быть самоуверенным, надо быть уверенным. Я выходила с настроем, что выиграю, соперницы тоже, и тактически я обошла. Если будут Кубки Европы, то, конечно, надо хорошо отбороться на них, чтобы попасть на Первенство. И, важный старт в этом году - Первенство, которое будет в конце этого года".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми открылась сельскохозяйственная ярмарка
Полиция проводит проверку по факту избиения школьницы
Из-за коммунальной аварии без воды остались 7 тысяч пермяков
"Чёрная книга": компьютерная игра по мотивам чердынских мифов
В Перми увеличили количество трамваев на маршрутах № 7 и 12
"Подбегал сзади и вырывал телефон". В Перми задержан грабитель школьников
«Весёлый дельфин»: в Перми стартовал региональный этап всероссийских соревнований по плаванию
Под контролем: в Прикамье врачи обзванивают пациентов-сердечников
В этом году в Перми будет благоустроено 14 парков и скверов
До минус 40: МЧС предупреждает об аномальных морозах
Добавить комментарий: