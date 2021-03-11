В Перми открылась сельскохозяйственная ярмарка

← Полиция проводит проверку по факту избиения школьницы
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← Полиция проводит проверку по факту избиения школьницы
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09.03.2021 в 15:33
09.03.2021 в 13:00
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Полиция проводит проверку по факту избиения школьницы
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В Перми увеличили количество трамваев на маршрутах № 7 и 12
"Подбегал сзади и вырывал телефон". В Перми задержан грабитель школьников
«Весёлый дельфин»: в Перми стартовал региональный этап всероссийских соревнований по плаванию
Под контролем: в Прикамье врачи обзванивают пациентов-сердечников
В этом году в Перми будет благоустроено 14 парков и скверов
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В этом году почти 13,5 тысяч прикамцев намерены сдать ЕГЭ для поступления в вузы
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