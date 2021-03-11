Из-за коммунальной аварии без воды остались 7 тысяч пермяков

В центре Перми произошла очередная коммунальная авария. Если накануне вода хлынула на Октябрьскую площадь, то теперь прорыв случился на ул. Глеба Успенского. Воды не стало у 7 тысяч жителей.Середина марта и поистине весенние ручьи, но не из-за теплой погоды, а из-за очередной коммунальной аварии. На этот раз на ул. Глеба Успенского 16. Из-за прорыва водопровода без воды остались 30 домов, это около 7 000 тысяч человек.По улице Глеба Успенского потоки воды хлынули на улицу Краснофлотскую, движение автомобилей здесь затруднено. Наледь на тротуарах, ходить тут небезопасно, можно легко поскользнуться и упасть. Вода в кранах перестала бежать около полуночи в домах по улицам Глеба Успенского, Краснофлотская, Елькина, Куйбышева, Революции, в жилом комплексе "Гулливер". Сейчас компания "Новогор Прикамье" ликвидирует аварию.Организован подвоз воды, в первую очередь к социальным объектам, но уже сейчас машины есть и возле пострадавших домов.Подвоз воды жителям будет организован по заявкам. По официальной информации к этому времени подключен резервный источник подачи воды, и в большей части пострадавших домов водоснабжение восстановлено.Еще одна авария произошла на пересечении улиц Луначарского и Комсомольского проспекта. Здесь вели несогласованные работы - в итоге повредили трубу.Без воды остались жилые дома, Прокуратура и Пермский политехнический университет, из-за ремонтных работ затруднено движение.Устранением аварии на пересечении улиц Комсомольского проспекта и Луначарского занимается виновник аварии. Однако представители отказываются общаться с журналистами, когда будет восстановлена подача воды в этом районе, неизвестно.