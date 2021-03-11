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Из-за коммунальной аварии без воды остались 7 тысяч пермяков
По улице Глеба Успенского потоки воды хлынули на улицу Краснофлотскую, движение автомобилей здесь затруднено. Наледь на тротуарах, ходить тут небезопасно, можно легко поскользнуться и упасть. Вода в кранах перестала бежать около полуночи в домах по улицам Глеба Успенского, Краснофлотская, Елькина, Куйбышева, Революции, в жилом комплексе "Гулливер". Сейчас компания "Новогор Прикамье" ликвидирует аварию.
Организован подвоз воды, в первую очередь к социальным объектам, но уже сейчас машины есть и возле пострадавших домов.
Подвоз воды жителям будет организован по заявкам. По официальной информации к этому времени подключен резервный источник подачи воды, и в большей части пострадавших домов водоснабжение восстановлено.Еще одна авария произошла на пересечении улиц Луначарского и Комсомольского проспекта. Здесь вели несогласованные работы - в итоге повредили трубу.
Без воды остались жилые дома, Прокуратура и Пермский политехнический университет, из-за ремонтных работ затруднено движение.
Устранением аварии на пересечении улиц Комсомольского проспекта и Луначарского занимается виновник аварии. Однако представители отказываются общаться с журналистами, когда будет восстановлена подача воды в этом районе, неизвестно.
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