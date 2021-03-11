Кладбище в 250 га: границы некрополя приблизились к садовым товариществам

Общественники Перми заявили, что дальнейшее расширение Северного кладбища недопустимо. Сейчас оно уже занимает площадь в 250 гектаров и является одним из самых больших в России. Погост вплотную подходит к соседним садовым участкам.Эти цветы никогда не завянут: в любое время года можно выбрать искусственные розы, лилии, хризантемы, астры, хотя, по наблюдениям Натальи, зимой нечасто можно видеть тех, кто наведывается на могилы к своим близким и друзьям.Наталья: "После марта, с апреля месяца люди пойдут - своих родственников посещать". А территория для посещения огромна - Северное кладбище Перми одно из самых больших в России, уступает, разве что Ростову-на-Дону. Хоронить здесь начали в 1982 году, отведя место для погребений на правом берегу Камы.По сути, напоминает небольшой город со своими улицами. Кладбище разбито на кварталы, их более 330. Сейчас количество посещений минимально, а вот начиная с весны, для удобства тех, у кого нет личного автотранспорта, здесь курсируют микроавтобусы.Кварталы делятся по разным типам - мусульманский, еврейский, цыганский, детский. Совсем рядом с центральным входом можно найти много знакомых имён.Владимир Чашкин, заместитель директора ПМУП «Ритуальные услуги»: "Вот здесь захоронены известные люди города, и здесь же находится аллея славы, воинов, которые погибли в горячих точках". Несмотря на наличие других кладбищ в городе, Северное росло, и в своё время пришлось даже приостановить его работу на время, чтобы освоить резервные территории.Владимир Чашкин, заместитель директора ПМУП «Ритуальные услуги»: "Была произведена реконструкция кладбища, в 2016 и 2018 году площади увеличивались, и вот эти, предусмотренные генпланом площади, уже подходят к концу".На сегодняшний день, считают общественники Дзержинского района, пора ставить точку с расширением этого некрополя - самым большим Северное уже стало, и сейчас его границы приблизились к некоторым садовым товариществам.Ольга Стамикова, заместитель председателя ТОС «Заречный»: "Следует задуматься о том, что Северное кладбище оно уже такое крупное, разрослось до таких размеров, что, действительно, и автобус нужен там".С жителями согласны и представители депутатского корпуса — во всяком случае, обращений на эту тему немало. Валерий Шептунов, депутат Пермской городской думы: "Кладбище разрастается - порядка 250 гектаров оно уже занимает площади, а это и большая нагрузка по экологии".Есть другие кладбища, есть свободные территории, говорят общественники и депутаты, так что от городских властей они ждут проработки этого вопроса и предложений, потому что здесь мест уже почти нет.