Губернатор поздравил труженика тыла с юбилеем
Тимофей Масалкин, труженик тыла: "Прихожу к председателю колхоза, говорю, давай мне работу. Он на меня посмотрел, как работу? Я говорю, я работать буду, давай мне работу. А что ты можешь делать? А я ему сказал, а что дашь, то и буду делать. Он мне дал лошадь, будешь возить на ферму, на конюшню солому и сено".
Когда началась война, женщины и дети заняли места ушедших на фронт мужчин. При этом почти весь урожай с полей вывозился. Колхозникам оставляли лишь десятую часть от собранного. «Все для фронта, все для Победы!». О том, что Тимофей Масалкин удостоен медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», стало известно лишь в 90-е годы, при этом получить отличительный знак удалось только после вмешательства в вопрос главы региона Дмитрия Махонина.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "С почетной миссией, вручить вам медаль за ваши трудовые подвиги. Хочу вам сказать огромное спасибо, вы человек, который всё детство трудились на благо нашей Родины, и поэтому замечательно, что эта награда нашла героя". За чашкой чая губернатор отметил, что круглосуточная работа тружеников тыла для фронта - это тоже подвиг и присвоение прошлым летом указом Президента Владимира Путина Перми звания «Город трудовой доблести» - это признание тем, кто ковал Победу в тылу, без кого она была бы невозможна. В этом году на звание претендуют Березники и Нытва.
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» Матвей Васильевич должен был получить ещё 75 лет назад, но из-за того, что он переехал из Очёра в Пермь, данные потерялись. У Тимофея Масалкина сегодня есть ещё один повод для праздника. Труженику тыла исполнилось 90 лет. Юбилей ветеран встретил в кругу друзей, коллег заводчан и любимой супруги Риммы, с которой душа в душу уже 65 лет!
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