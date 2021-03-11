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В этом году почти 13,5 тысяч прикамцев намерены сдать ЕГЭ для поступления в вузы

По данным министерства образования и науки Пермского края, по окончании текущего учебного года почти 13,5 тыс. человек намерены сдавать ЕГЭ для дальнейшего поступления в вузы. В основном это учащиеся 11-х классов, выпускники прошлых лет, студенты учреждений среднего профессионального образования.
Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный – с 12 по 17 июля. ГВЭ-11 участники будут сдавать в основные сроки с 25 мая по 16 июня и в дополнительные – 13-17 июля и 3-15 сентября.
В этом году самым массовым экзаменом остается ЕГЭ по русскому языку, его планируют сдавать 12,9 тыс. человек. Наиболее популярным предметом по выбору в 2021 году стала профильная математика, на нее зарегистрировалось почти 7,5 тыс. участников. Второй по популярности предмет по выбору – обществознание, его планируют сдавать более 5 тыс. молодых прикамцев.
Физику и биологию выбрали 2,5 тыс. и 2,2 тыс. участников госэкзаменов соответственно. Продолжает расти популярность ЕГЭ по информатике, этот предмет выбрали более 2 тыс. человек, что на 200 больше, чем в прошлом году.
На ЕГЭ по истории и химии зарегистрировались порядка 1,7 тыс. участников. Свыше 900 человек планируют сдавать литературу, более 500 – географию.
Среди иностранных языков по-прежнему самым популярным остается английский язык, в этом году его намерены сдавать 1,7 тыс. абитуриентов. На ЕГЭ по немецкому и французскому языках зарегистрировались порядка 30 человек, китайскому – 4 человека, испанскому – 1 человек.

Опубликовано: 11.03.2021 в 11:47 в рубрике - Вести Пермь

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