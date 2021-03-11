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Убийца младенца не смог обжаловать приговор
Преступление было совершено в июле 2020 года. 22-летний мужчина находясь вдвоем с восьмимесячной дочерью жены в квартире, будучи в состоянии алкогольного опьянения, разозлившись на плач младенца, нанес девочке множественные удары и повреждения. Ребенок погиб на месте происшествия.
В декабре 2020 года краевой суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы. В своей жалобе осужденный просил снизить назначенное ему наказание.
Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, апелляционным определением приговор Пермского краевого суда оставлен без изменения, жалоба осужденного без удовлетворения.
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