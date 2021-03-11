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Вбита первая свая в основание нового корпуса гимназии № 17
Алексей Демкин, временно исполняющий полномочия главы Перми: "Школа будет построена, емкость рассчитана на 550 мест, окончание строительства запланировано на июль 2022 года. Подрядчик, работающий на данном объекте, хорошо себя зарекомендовал на ранних стройках, на социальных объектах. Я уверен, что к августу месяцу новая школа-красавица будет работать".Новое здание будет состоять из двух блоков. В первом планируется главный вестибюль с гардеробом, кабинеты технологии, библиотека с читальным залом и столовая. На трех остальных этажах — классы для занятий. Блок «Б» полностью посвящен спорту. Здесь построят два спортзала, тренерские и раздевалки с душевыми. Главный фасад здания, на улицу Ленина, постарались максимально гармонично вписать в окружающую среду старинных зданий. Подобные объекты сейчас возводятся по всему Пермскому краю.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "У нас огромные планы, нам предстоит реализовать несколько десятков проектов. В этом году нам надо будет сдать 9 садиков и 9 школ по всему Пермскому краю. Задача, чтобы мы успевали строить в срок, а где-то и у нас такие примеры стали появляться, раньше сроков. Все для того, чтобы сделать более комфортной учебу наших ребят".
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