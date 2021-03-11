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34 деревянных детских сада Прикамья нуждаются в капремонте
Дошкольные группы переводятся в школы с низкой заполняемостью. Для развития малышей в помещениях создаются все необходимые условия, обустраиваются прогулочные площадки. В то же время проводится ремонт входных групп и фасадов школ.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обращал внимание на необходимость решения проблемы ветхих зданий детских садов в небольших населенных пунктах и сельской местности. По его словам, дошкольники должны быть обеспечены комфортными условиями обучения независимо от места проживания.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Современные садики должны быть не только в краевой столице, но и в отдаленных территориях. В связи с этим необходимо разработать план по переводу дошкольных учреждений из ветхих или деревянных в новые здания».
Всего в крае насчитывается 34 деревянных детских сада, в которых требуется капитальный ремонт с заменой кровли, инженерных сетей и коммуникаций.
Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Всего до 2023 года планируем провести капитальный ремонт 15 школ для размещения дошкольных групп, завершить строительство 8 детских садов взамен ветхих зданий и отремонтировать 11 действующих зданий детсадов».
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